Başarılı atletlerden Başkan Çoban’a ziyaret

Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasına beş sporcuyla katıldıklarını ve ilimize beş madalya ile döndüklerini söyleyen Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt, organizasyona katılımları konusunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan büyük destek aldıklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Başarılı atletler Kübra Saltık Sönmez, Çetin Sarıgül ve Gülbahar Olucak ise şampiyonada aldıkları 5 madalya ile Afyonkarahisar’ı en güzel şekilde temsil ettiklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Başkan Çoban’a teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.