Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 14:52

Başarılı atletlerden Başkan Çoban’a ziyaret

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018 faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı başarıyla temsil eden sporcular, Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt ile birlikte Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.

Başarılı atletlerden Başkan Çoban’a ziyaret

03 Mayıs 2018 14:52


Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasına beş sporcuyla katıldıklarını ve ilimize beş madalya ile döndüklerini söyleyen Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt, organizasyona katılımları konusunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan büyük destek aldıklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Başarılı atletler Kübra Saltık Sönmez, Çetin Sarıgül ve Gülbahar Olucak ise şampiyonada aldıkları 5 madalya ile Afyonkarahisar’ı en güzel şekilde temsil ettiklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Başkan Çoban’a teşekkür ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç