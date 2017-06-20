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20 Haziran 2017 09:14

Başkan Acar, Altı Nokta Derneği üyeleri ile iftarda buluştu

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyelerine iftar yemeği verdi.

Başkan Acar, Altı Nokta Derneği üyeleri ile iftarda buluştu

20 Haziran 2017 09:14


Dinar Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri bir birleriyle tanışarak kaynaşma imkanı buldu. Daha önce de Sinanpaşa, Sandıklı ve Başmakçı’daki iftar programlarına katılan dernek üyeleri bu seferde Başkan Acar’ın davetlisi olarak Afyonkarahisar’dan, Dinar’a gitti. Derneğe kayıtlı Dinarlı üyelerinde katıldığı iftar programında konuşan Türkiye Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Atacan, üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyıp kaynaşmalarını sağlamak adına iftar programlarına katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi:


“Böylece güzel bir kaynaşma ortamı ve imkanı bulduk. Ayrıca bütün üyelerimize tekerlekli beyaz baston ve konuşan saatleri hediye ettik. Uzak mesafede oldukları için bizlere ulaşamayan üyelerimizin yanlarına biz gidiyor ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sayın belediye başkanımıza katkıları ve bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ederiz. Altı Nokta ailesi olarak böyle güzel etkinliklerle bir arada olmaya devam edeceğiz."


“Her ihtiyacınızda yanınızdayız”


Başkan Acar ise, bütün engelli derneklerinin her zaman yanlarında olduğunu, Altı Nokta Körler Derneğinin ise Afyonkarahisar’dan Dinar’a kadar gelip misafir olmalarına ayrıca sevindiğini söyledi. Her zaman derneğin yanında destekçi olacaklarını da belirten Başkan Acar, bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde açılan oruçların herkesi bir birine daha da yakınlaştırdığını, herkesin diğer bir kardeşine sonuna kadar yardımcı olması gerektiğini söyledi.




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