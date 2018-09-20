Başkan Acar ilçe gündemini değerlendirdi

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçe genelinde görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Suçıkan Park Tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programına Başkan Saffet Acar'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Yazı İşleri Müdürü Serkan Utku, Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı, Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçoğlu, Muhasebe Müdürü Mehmet Ali Özel, İmar Müdürü Yusuf Narin, Atölye Amiri Mehmet Yıldız, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Çağrı Kaya ile ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Acar, 9 yıllık belediye başkanlığında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verirken belediyenin borcundan 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlere kadar birçok soruyu cevaplandırdı.

“Belediyemizin bir kuruş borcu yok”

Yerel basına çok önem verdiğini, ilçede çıkan gazeteleri satır satır okuduğunu ifade eden Başkan Acar, “9.5 yıldır basın mensuplarımızla beraber çalışıyoruz. 30 Mart seçimlerinde yüzde 51 oy ile başa geldik. 2. dönemde ise yüzde 60 civarında bir oy aranı ile yeniden seçildik. Göreve geldiğimizde belediye de ne mazot, ne benzin hiç biri yoktu. Ayrıca elektrik ve çeşitli borçlar adı altında 26 milyon TL borç vardı. Şimdi ise bir kuruş kimseye borcumuz yok. Bu gün ekonomik olarak geldiğimiz nokta yani bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 106 dır. Yani bütçemiz fazla vermiş” dedi.

"25 milyon TL'lik yatırım yapıldı"

Belediye Başkanı Saffet Acar, şimdiye kadar 25 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını, bu yatırımlardan 5 milyon TL sinin kilitli parke taşı, 11 Milyon 100 Bin TL'sinin asfalt, 82 adet oyun parkı olmak üzere birçok yatırımın gerçekleştiğini söyledi. Kendi döneminde 57 belediye personelini de emekli ettiğini kaydeden Başkan Acar, “57 Personelin emekli olmasıyla birlikte belediyemiz 3,5 milyon TL kıdem tazminatı ödedi. Her ne kadar belediye ait olan yerleri satmış olsak da tam 5 katı fazlası yatırım yapıldı" ifadelerini kullandı.

“Belediye ayağı olmadan hiçbir şey yapılamaz”

İlçede yapılaşmanın önünü açtıklarını ve bu sayede ilçeye 11 müteaahhit tarafından çeşitli özelliklerde evlerin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Saffet Acar, mücavir alan içerisinde belediye ayağı olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını da aktardı. Başkan Acar "Belediyemiz ilçeye bir yatırım yapılacağı zaman, bu yatırımın imar, emlak, ruhsat, kanalizasyon, su, yol ve diğer bütün yapılması gereken işlemleri yapıyor. Dolayısıyla hiç kimse belediyeyi yok sayamaz. Belediye ayağı olmadan ilçede hiçbir iş yapılamaz" şeklinde konuştu.

Aday mısınız sorusuna esprili yanıt

Araştırmacı gazeteci yazar Hilmi Çalışkan basın toplantısında Başkan Saffet Acar'ın yerel seçimlerde aday olup olmayacağını sorması üzerine “Sen olsan ne yaparsın” şeklinde cevapladı.