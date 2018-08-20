Başkan Acar kurban pazarını ziyaret etti

Küçük ve büyükbaş hayvan satış bölümlerindeki esnaflarla görüşen Belediye Başkanı Saffet Acar, alışverişe gelen vatandaşların hal ve hatırlarını sordu. Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ile birlikte kurban satış yerini ziyaret ederek vatandaşlara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Acar, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kurbanlıklarını rahatça alabilmeleri için belediye olarak tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.

Zabıta amirliğine bağlı ekipler de kurban pazarı girişi yollarında trafiği yönlendirerek, giriş ve çıkışları rahatlattı.