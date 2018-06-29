Başkan Acar, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Acar, 30 Haziran 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda temel yeterlilik ve alan yeterlilik testlerinde ter dökecek öğrencilerin ve ailelerin sınav sürecine kadar zahmetli ve fedakârlıklarla dolu bir süreçten geçtiklerini belirtti. Acar, sınava hazırlanmanın yanı sıra moral ve motivasyonun yüksek tutulmasının da başarıya giden yolda önemli bir etken olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bu hafta sonu çok önemli bir sınav için ter dökecekler. Onların hayatının geri kalanını ileri derecede etkileyecek olan bu sınavda; heyecan ve stresten uzak, hazırlık süreçleri boyunca harcamış oldukları emek ve çalışmalarının karşılığını alabilecekleri başarılı bir sınav temenni ediyorum. Öğrencilerimizin girecek oldukları bu önemli sınavda başarılı sonuçlar elde edeceklerine inancım tamdır. Bu vesileyle sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.