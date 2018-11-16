Başkan Acar'a Şeref Madalyası ve Onur Belgesi verildi

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'a Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şeref Madalyası ve Onur Belgesi verildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Derneğin Dinar İlçe Temsilcisi Hasan Ceylan ile beraberinde şehit aileleri ve gaziler, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ı ziyaret etti. Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Temsilci Hasan Ceylan, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın dernek üyelerine, şehit aileleri ve gazilere vermiş olduğu destekten dolayı dernek Şeref Madalyası ve Onur Belgesi takdim ettiler.

Belediye Başkanı Saffet Acar, şehit aileleri ve gazilerin her zaman emrinde olduğunu belirterek; “Şehit aileleri ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onlara hizmet boynumuzun borcu, benim için asil bir görevdir. Ziyaretinizden dolayı ve beni bu madalyaya layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum, her zaman yanınızdayım, emrinizdeyim.” dedi.

Ziyaret, Başkan Acar'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında son buldu.