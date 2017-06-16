Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 22:44

Başkan Acar’dan belediye personeline iftar yemeği

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından, geleneksel hale getirilen personel ile birlikte iftar yapılması bu haftada devam etti.

Başkan Acar’dan belediye personeline iftar yemeği

16 Haziran 2017 22:44


Bu yıl ki iftar yemeği Dinar Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Yemeğe tüm belediye personeli aileleri ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Saffet Acar, programa gelen tüm personelin masalarına ziyaret ederek sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Başkan Acar, “Ramazan’ın yarısını geride bıraktık gerisine sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde eriştirmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz ki bu aylar son derece önemli aylar. Bu aylarda ekeceğimizi inşallah biçeceğiz. Değerli dostlarım, değerli çalışma arkadaşlarım Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlara diyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.


Başkan Acar tarafından yapılan konuşma akabinde belediye personeli Gazi Yılmaz tarafından dua edildi. Personel iftar yemeği programı sonrasında Başkan Saffet Acar tüm personeli yolcu ederek uğurladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!