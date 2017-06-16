Başkan Acar’dan belediye personeline iftar yemeği

Bu yıl ki iftar yemeği Dinar Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Yemeğe tüm belediye personeli aileleri ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Saffet Acar, programa gelen tüm personelin masalarına ziyaret ederek sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Başkan Acar, “Ramazan’ın yarısını geride bıraktık gerisine sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde eriştirmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz ki bu aylar son derece önemli aylar. Bu aylarda ekeceğimizi inşallah biçeceğiz. Değerli dostlarım, değerli çalışma arkadaşlarım Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlara diyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Acar tarafından yapılan konuşma akabinde belediye personeli Gazi Yılmaz tarafından dua edildi. Personel iftar yemeği programı sonrasında Başkan Saffet Acar tüm personeli yolcu ederek uğurladı.