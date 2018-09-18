Başkan Acar'dan yeni Kaymakam Kapankaya'ya ziyaret

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçeye yeni atanan Kaymakam Selami Kapankaya'yı makamında ziyaret etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinden Dinar'a atanan ve aslen Çineli olan İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Saffet Acar, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet edeceklerini söyledi. Belediye ile Kaymakamlığa bağlı diğer bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını da ifade eden Başkan Acar "Dinar güzel ve şirin bir ilçedir. Kavşak noktasında olması nedeniyle, neredeyse bütün yolların birleştiği yerdedir. Bu nedenle her bölgeye yakın bir konumdadır. İlçemize hoş geldiniz, birlik ve beraberlik içerisinde Dinar'a hizmet edelim. Tekrar yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Başkan Acar'ın nazik ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek bütün devlet dairelerinde en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.