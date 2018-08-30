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30 Ağustos 2018 15:43

Başkan Acar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Acar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2018 15:43


Başkan Acar mesajında, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir anıtı olduğunu, Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış ulusal birlik ve beraberliğin ne kadar büyük ve zinde bir güç olduğunu belirtti.


Başkanı Acar mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:


“Türk ulusunun zayıf zannedildiği dönemde kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti´nin temel dayanaklarının ne derece sağlam ve sarsılmaz olduğunun en açık ifadesidir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız Zafer Haftasında milletimize eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdu ve ulusu uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor ve Dinarlı hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”




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