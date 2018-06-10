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10 Haziran 2018 17:21

Başkan Acar’ın Kadir Gecesi mesajı

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Acar’ın Kadir Gecesi mesajı

10 Haziran 2018 17:21


Başkan Acar mesajında, "Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kuran’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Unutarak ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan gerçekten pişman olur ve onlara bir daha dönmemeye karar verirsek, kendimizle hesaplaşıp kulluk ve sorumluluk bilincimizi yenileyebilirsek, Yüce Rabbimiz bizleri affedecektir. Öyleyse, bu mübarek gecede, Allah’tan bizleri samimiyetle ve istikametten ayırmamasını, doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi eğriltmemesini ve bizleri affetmesini dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesinin Dinarlı hemşehrilerime ve bütün insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.




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