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22 Aralık 2017 17:40

Başkan adaya Karataş, projelerini anlattı

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan adayı İbrahim Karataş, basın toplantısında adaylığını açıklayarak projelerini anlattı.

Başkan adaya Karataş, projelerini anlattı

22 Aralık 2017 17:40


Başkanlık görevine seçilmesi durumunda şoför esnafı için yapmak istediği projeleri anlatan Karataş, “Seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu söylemek istiyorum. Adaylar yarışa kalite katar. Hizmete de kalite getirir. Tüm adaylara başarılar diliyorum. İlk öncelikli bir projemiz var. Şoför esnafımız için önemli bir proje olacak. İleri de diğer esnaflarımızı da kapsayacak. Bin 300 ile bin 500 arasında şoför esnafımız var. İnanıyorum ki bin tanesinin ev ihtiyacı var. Çünkü şoför esnaflığı gelir getiren bir iş değildir. Ne zaman dibe gideceği belli olmaz. Allah korusun kaza yaparsın işleriniz rast gitmez. Kolay ev sahibi veya bazı yatırımlar yapamazsın. TOKİ ucuz maliyetle vatandaşlarımızı konut sahibi ediyor. Uşak ilinde olduğu gibi şoför esnafımız konut sahibi oldu. Bizde Afyonkarahisar’da şoför esnafımızı TOKİ ile buluşturacağız. Bunu Uşak Şoförler ve Otomobilciler Odası yapmış. İnşallah bizde yapacağız. Sivil toplum kuruluşları belediye ile devletle aracıdır. Belediyemizin ucuz konut yapmak, ucuz arsa üretmek asli görevlerindendir. Biz bu vesile ile şoför esnafımıza ucuz konut ile ev sahibi yapacağız. Hem de belediyemizin elini hafifletmiş olacağız” diye konuştu.




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