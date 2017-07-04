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04 Temmuz 2017 17:48

Başkan adayı Keser’den, Başkan Birliktir’e ziyaret

Afyonkarahisar 2.

Başkan adayı Keser’den, Başkan Birliktir’e ziyaret

04 Temmuz 2017 17:48

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına aday olan Mustafa Keser ve yönetim kurulu üyeleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı M. Emin Birliktir’i ziyaret etti.


Uzun yıllar 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlığı yaptıktan sonra bir dönem ara veren Keser yeniden yönetime talip oldu. Geçtiğimiz ay ertelenen seçimlere aday olduklarını belirten Keser, Başkan Birliktir’i ziyaret etti. Seçim öncesi esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Keser, “2. Sanayi başkanlığımız döneminde ESKKK Başkanımız M. Emin Birliktir ile güzel bir çalışma ortamı yakalamıştık. Başkan Birliktir ilimiz esnaf ve sanatkarının en önemli temsilcilerindendir. Kendisiyle karşılıklı olarak fikir alış-verişinde bulunarak esnafımıza nasıl daha iyi hizmet ederiz bu konuları görüştük” dedi.


Keser ve yönetimine seçimlerde başarı dileyen Birliktir, “2. Sanayimizde yaşanan sorunların çözümünde Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban büyük katkılar sundu. Kendisine minnettarlığımızı sunuyoruz. Esnafımızın sorun yaşamadan ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için bizlerde taşın altına elimizi koyuyoruz. Mustafa Keser ve ekibine seçimlerde başarılar diliyorum” dedi.




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