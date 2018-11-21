Başkan Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatı mensuplarını ağırladı

Şuhut Belediye Otelindeki programa, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Koordinatörleri Kenan Şahin, Mehmet Albayrak, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, ''Öncelikle 31 Mart yerel seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeliyiz. Şuhut Belediye Başkanlığına kim aday olursa olsun hep birlikte arkasında duracağız. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde yüreğimizle çalışmalarımızı gerçekleştirerek başarıya ulaşacağız. Kimse benim istediğim olmadı şöyle oldu böyle oldu diyerek darılmasın gücenmesin'' dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise açıklamalarında, ''31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birlik ve beraberliğin önemini belirtmek isterim. İnşallah var gücümüzle çalışarak 31 Mart 2019 seçimlerinde başarıyı elde edeceğiz'' diye belirtti.

AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Recep Dikici de, ''Biz teşkilatımıza 2005 yılında geldiğimizde eski bir parti binasında ufo ısıtıcısı altında aylarca üye kaydı yaptığımız dönemler oldu. Gerçekten o yıllar gece gündüz demeden, kış kar demeden zor şartlar altında çalıştığımız dönemlerdi. O dönemler zordu, ama mutlu günlerdi. Çünkü o zaman davanın vermiş olduğu kıvılcım bizde engel tanımıyordu. Şuanda lüks yerlerde toplantılarımızı yapıyor, kolay şartlar altında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdiki dava arkadaşlarımızın birçoğu çok şanslı bu konuda. Bizler 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birlik ve beraberliğimizi ortaya koymazsak inanın üzücü bir sonuçla karşı karşıya kalırız'' diye konuştu.