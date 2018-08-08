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08 Ağustos 2018 14:05

Başkan Bozkurt, çalışmalarına hız verdi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile belediye mezbahası karşısında yağmur suyu terfi hattı çalışmaları sürdürülüyor.

Başkan Bozkurt, çalışmalarına hız verdi

08 Ağustos 2018 14:05


Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden hummalı çalışmalar ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Şuhut Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz. Belediyemizin çalışkan personelleri gece gündüz demeden çalışmalarını ilçemizin dört bulvarında gerçekleştiriyor. Bizler çalışmalarımızda öz güvenimiz ile beraber hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Her zaman söylediğimiz gibi daima millet daima hizmet diyoruz" ifadelerini kullandı.




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