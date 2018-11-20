Başkan Bozkurt çarşı esnafını ziyaret etti

Başkan Bozkurt'a ziyaretlerinde, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Aday Adayı Selçuk Çatalkaya, Şuhut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Zeybek eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet ilçe çarşı merkezi esnafını ziyaret ederek gönüllerini aldı. Akabinde ise hasbihal eden Başkan Bozkurt, ilçe çarşı merkezi esnafının sorunlarını dinleyerek gerekli notlarını aldı.