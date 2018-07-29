Başkan Bozkurt hizmette sınır tanımıyor

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları ilçenin dört bulvarında devam edecek. Yol yapım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, "Biz Şuhut Belediyesi olarak ilçemizin dört bulvarında çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelik olarak doğalgaz çalışmalarından dolayı mahalle, cadde ve sokaklarımızın yollarında meydana gelen hasarları gidererek yol yapım çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor’’ dedi.