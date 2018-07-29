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29 Temmuz 2018 18:40

Başkan Bozkurt hizmette sınır tanımıyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile Hisar Mahallesi istikametinde yol yapım çalışmaları, tam gaz devam ediyor.

Başkan Bozkurt hizmette sınır tanımıyor

29 Temmuz 2018 18:40


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları ilçenin dört bulvarında devam edecek. Yol yapım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, "Biz Şuhut Belediyesi olarak ilçemizin dört bulvarında çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelik olarak doğalgaz çalışmalarından dolayı mahalle, cadde ve sokaklarımızın yollarında meydana gelen hasarları gidererek yol yapım çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor’’ dedi.




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