Başkan Bozkurt iş yeri açılışına katıldı

İş yeri açılış merasimine, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İş yeri açılış kurdelesini kesen Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya, yeni hizmete açılan iş yeri sahibi Yılmaz Kestioğlu'na hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

İş yeri sahibi Kestioğlu ise açılış merasimine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara ikramda bulundu. Akabinde ise günün anlam ve önemine binaen çekilen fotoğraf sonrasında açılış merasimi sona erdi.