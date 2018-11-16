İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt çarşı merkezinde iş yeri açılışına katıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt çarşı merkezinde iş yeri açılışına katıldı.


Başkan Bozkurt'a Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş, Şuhut Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Yunus Bucak ve daire amirleri eşlik etti. İş yeri açılış merasimi İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın dua etmesi ile başlayarak akabinde Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un açılış kurdelesini kesmesiyle devam etti. Daha sonra iş yeri sahibi Alper Arıevi tarafından açılışa katılan davetlilere ikramda bulundu. Başkan Bozkurt iş yeri açılış merasimi sonrasında iş yeri sahibi Alper Arıevi'ye hayırlı olsun dileklerini sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.