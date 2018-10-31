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Başkan Bozkurt kapalı pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, kapalı pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, kapalı pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Bozkurt , kapalı pazar yeri çalışmalarını sürdüren personellere kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt burası hakkında yapmış olduğu açıklamalarında, "İlçemize kazandırdığımız projelerden bir tanesi olan kapalı pazar yeri çalışmalarımızı yerinde inceledik. İnşallah kısa sürede kapalı pazar yeri çalışmalarımızı bitirerek pazar esnafımıza hizmete sunacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi daima millet daima hizmet parolasıyla proje ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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