Başkan Bozkurt: "Kurban Bayramı paylaşmaktır’’

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren mübarek günler olduğunu ifade ederek, bugünlerin yüce Allah’a yakınlaşmanın bir vesilesi olduğunu kaydetti. Bu müstesna günlerin küskünlük ve dargınlıkların son bulması için de büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, “Bir Kurban Bayramı’na daha milletimiz, hemşehrilerimiz ve İslam alemiyle birlikte erişmenin mutluluğu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Kurban dinimizin gereği bir ibadettir. Buradan hareketle bu bayramda da bugüne kadar olduğu gibi, kimi kimsesi olmayan, imkansızlıklarla mücadele eden kardeşlerimize, yaşlılarımıza da her zaman olduğundan daha fazla Kurban bayramında sahip çıkmalı, onlarla dinimiz gereği kardeş olduğumuzu hatırlamalıyız. Kurban özünde paylaşmaktır, bu bayramda da sevincimizi ve sevgimizi kardeşlerimiz, komşularımız, dostlarımız ve yakınlarımızla paylaşmalıyız. Büyüklerimizi ziyaret edip, yetim ve öksüzlerimizi gözetip gönüllerini ve dualarını almalıyız. Kurban Bayramı paylaşmaktır” dedi.

Başkan Bozkurt, "Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızın Mübarek kurban bayramlarını en içten ve kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim bizleri Kurban Bayramı’nı hakkıyla yaşayıp idrak eden halis kullarından eylesin. Mübarek Kurban Bayramı’nın size ve sevdiklerinize, İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.