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Başkan Bozkurt sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçe çarşı merkezinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Bozkurt'a Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Zeybek eşlik etti. Başkan Bozkurt, çarşı merkezinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaları sürdüren personellerine işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Bozkurt ,gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarında, “İnşallah geçtiğimiz günlerde söz verdiğimiz gibi 7 günlük süreç içerisinde çalışmalarımız tamamlanmış, yeni yol halkımızın hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

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