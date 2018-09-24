Başkan Bozkurt Taşlıca Kur'an Kursunu ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Taşlıca Camii'ne istikametinde yapımı yeni tamamlanan Taşlıca Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, Taşlıca Kur'an Kursunun çevre temizliği, çim ekme ve çevre düzenleme işlerini Şuhut Belediyesi olarak yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Başkan Bozkurt çevre düzenlemelerinin yapıldığı mekanları ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Son olarak Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Taşlıca Camii görevlilerine Kur'an Kursunun hayırlı olmasını ifade etti.