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Başkan Bozkurt TBMM'yi ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti.


Başkan Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaretinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, akabinde ise ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

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