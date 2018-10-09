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Başkan Bozkurt yapılan çalışmaları inceledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt ilçe genelinde yapılan hizmetleri yerinde inceledi.


Başkan Bozkurt'a Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül eşlik etti. Başkan Bozkurt Şuhut Belediyesine bağlı birimleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra Başkan Bozkurt çalışmaları yürüten personellerden sürdürülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Zafer mahallesi muhtarı Ahmet Altın'ı ziyaret eden Başkan Bozkurt Zafer mahallesi Bilal-i Habeşi Camii'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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