Başkan Bozkurt yapılan çalışmaları inceledi

Başkan Bozkurt'a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Belediye Meclis Üyesi Ömer Karahan da eşlik etti. Başkan Bozkurt, çalışmaların 10 gün içerisinde hava şartlarında anormal bir durum olmadığı taktirde bitirileceğini kaydetti. Başkan Bozkurt, yapılan çalışmaların Şuhut ilçesine hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Başkan Bozkurt, belediye tarafından ilçenin bir çok noktasında parke taşı yenileme çalışmalarının da yürütüldüğünü hatırlatarak, hava şartları müsait olduğu müddetçe tüm çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.