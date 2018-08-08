Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 14:07

Başkan Bozkurt yatırımları inceledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bozkurt yatırımları inceledi

08 Ağustos 2018 14:07


Başkan Bozkurt, Altıgöz Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde bulunan ve belediye tarihi boyunca kanalizasyon altyapısı oluşturulamayan sokakta yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek, sokak sakinleri ile sohbet etti. Birçok sokak sakini “Şuhut’ta nice belediye başkanları gördük, bu sokakta çalışma yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, bizleri bu hizmetlerden mahrum bıraktılar. Ancak başkanımız bu sorunu kökünden hallederek kimsenin cesaret edemediği işe kalkışıp bizlerin büyük bir sorunu haline gelen altyapı sorunumuzu çözdü. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Bozkurt ise “İlçemiz için, halkımız için her zaman gerekenin bir fazlasını yapmaya hazırız, elimizi değil, gövdemizi Şuhut’a hizmet için ortaya koyduk koymaya da devam edeceğiz İnşallah” dedi.


Başkan Bozkurt, Şuhut’un altyapı sorunu bulunan hiçbir cadde ve sokağı kalmayacağını sözlerine ilave ederek, vatandaşlarla sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç