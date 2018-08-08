Başkan Bozkurt yatırımları inceledi

Başkan Bozkurt, Altıgöz Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde bulunan ve belediye tarihi boyunca kanalizasyon altyapısı oluşturulamayan sokakta yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek, sokak sakinleri ile sohbet etti. Birçok sokak sakini “Şuhut’ta nice belediye başkanları gördük, bu sokakta çalışma yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, bizleri bu hizmetlerden mahrum bıraktılar. Ancak başkanımız bu sorunu kökünden hallederek kimsenin cesaret edemediği işe kalkışıp bizlerin büyük bir sorunu haline gelen altyapı sorunumuzu çözdü. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozkurt ise “İlçemiz için, halkımız için her zaman gerekenin bir fazlasını yapmaya hazırız, elimizi değil, gövdemizi Şuhut’a hizmet için ortaya koyduk koymaya da devam edeceğiz İnşallah” dedi.

Başkan Bozkurt, Şuhut’un altyapı sorunu bulunan hiçbir cadde ve sokağı kalmayacağını sözlerine ilave ederek, vatandaşlarla sohbet etti.