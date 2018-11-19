Başkan Bozkurt'an Mevlid Kandili mesajı

Başkan Bozkurt mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak edebilmenin huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV), 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiş ve bu nedenle bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” adı verilmiştir. Rahmet elçisi Hz. Peygamberimizin dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, Efendimizin bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şuhutlu hemşehrilerimin ve İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun" diye belirtti.