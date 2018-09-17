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Başkan Bozkurt'an yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 2018-2019 yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılı mesajında, ''2018-2019 Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize emanet ettiğimiz çocuklarımızı vatana millete hayırlı nesiller olarak yetiştirecek olan öğretmenlerimiz, anne babalar ve sevgili öğrencilerimize 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz bugün ders başı yaptı. Öğrencilerimiz bugün ilk zilin çalması ile öğretmenleri, arkadaşları ve kitapları ile buluştu. Öğrencilerimiz bizim için gelecek nesil adına büyük bir önem taşıyor. Onların gelişmesinde okuyup devlet kademelerinde ve farklı branşlarda yerlerini almaları adına biz de Şuhut Belediyesi olarak eğitim öğretim adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılının, ülkemize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni ederek sevgilerimi sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.

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