Başkan Bozkurt'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Bozkurt mesajında, ‘' Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkânsızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olan destansı bir zaferle ayrılan bir milletin egemenliğine olan en derin tutkusunun ifadesidir. Kurtuluş Savaşı'nda, yedi düvele diz çökmeyen bu asil millete, diz çöktürmeye çalıştılar. Gözden kaçırdıkları husus ise Milletimizin bağımsızlığına düşkünlüğü, Cumhuriyet ve demokrasisine bağlılığıdır. En önemlisi 95 yıl önce İstiklal Harbi'mizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Bu eşsiz ruh, sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan toprağında operasyona asla müsaade etmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'' dedi.