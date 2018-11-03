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Başkan Bozkurt'tan Basın İlan Kurumu'na ziyaret

AFYONKARAHİSAR (İHA) –Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Selami Çalışkan’ı makamında ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR (İHA) –Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Selami Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.


Müdür Çalışkan ile bir müddet hasbihal eden Başkan Bozkurt karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akabinde ise Başkan Bozkurt, Müdür Çalışkan'a, Basın İlan Kurumu yayınlarında çıkan ‘'Basın Penceresinden ''Harb-i Umumi ve Çanakkale'' isimli eseri hediye ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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