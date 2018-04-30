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30 Nisan 2018 12:20

Başkan Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı

30 Nisan 2018 12:20


Başkan Bozkurt, mesajında, “Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Berat, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına gelmektedir. Bu geceler Müslümanlar için bir fırsat gecesidir. Müslümanlar olarak böylesine önemli bir günün feyz bereketinden istifade etmeliyiz. Kandil vesilesi ile aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini kutluyorum. Bu gece de yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.




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