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Başkan Bozkurt'tan Gaziler Günü mesajı

19 Eylül Gaziler günü nedeni ile bir mesaj yayınlayan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, vatan uğruna savaşan gazilerimizin her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt; “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmişti. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz saygının da açık bir göstergesidir. Vatan topraklarını işgal edenlere karşı, canları pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan yada sakatlanan gazilerimizin haftasını kutluyorum” dedi.


Başkan Bozkurt; “Vatanımız, şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları bu azim ve kararlılıkla elde edilmiştir. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizi, saygı duymak ve değerli kişiliklerine yaraşır imkânlar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Gaziler Haftası'nı kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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