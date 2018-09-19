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Başkan Bozkurt'tan gaziler onuruna yemek

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Gaziler onuruna yemek ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Gaziler onuruna yemek ikramında bulunuldu.


Şuhut Belediyesi Otelinde Gaziler onuruna verilen yemek ikramına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, kapıda karşıladığı gazilere hoş geldiniz temennilerini sundu. Daha sonra verilen yemek ikramının akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Proğramın sonunda ise günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirilerek proğram sona erdi.

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