Başkan Bozkurt’un Zafer Bayramı mesajı

Başkan Bozkurt mesajında “Ağustos ayı atalarımızın milletimize armağanı şanlı zaferlerle dolu kutlu bir ay. Bu ayda 1071 Malazgirt, 1473 Otlukbeli, 1514 Çaldıran Zaferi, 1521 Mercidabık, 1521 Belgrad, 1526 Mohaç, 1571 Kıbrıs ve son olarak 1922 Büyük Taarruz gibi şanlı zaferleri ve kutlu fetihleri gerçekleştirmişiz. Bu yüzden tarihi şanlı zaferlerle dolu olan aziz milletimizin gönlünde ağustos ayı zafer ayıdır. Özellikle ilçemiz Büyük Taarruz’un başlangıç noktası olması, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ilçemizden hareket ederek büyük bir zafer elde etmesi dolayısıyla bizler için ağustos ayının ayrı bir önemi var. Böyle kutlu bir beldeye, zafer meşalesinin yakıldığı topraklara hizmet etmek ayrı bir onur ve gururdur. Milletimizin asırlardır dinimiz, devletimiz ve bayrağımıza göz diken düşmanlarla mücadele etmiş ve bu uğurla nice kutlu zaferler ve fetihleri gerçekleştirmiştir. Bizlere bu zaferi armağan eden ecdadımızın hatırasını ve uğrunda baş verip baş aldığı değerleri layıkıyla yaşatarak, bugün her alanda kendimizi geliştirip, bilimde, teknolojide ve tüm alanlarda büyük zaferlerin kazanılması için mücadele etmeliyiz. Günümüzde artık savaşlar ekonomiler, buluşlar, üretim üzerinden gerçekleşmektedir. Bu yüzden bizler de bu hususta mücadele verip atalarımızın bizlere armağan ettiği mübarek toprakları ve kazanımları kaybetmemeliyiz. Birlikte yeni zaferlere koşmalıyız” ifadelerini kullandı.