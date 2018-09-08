Başkan Çoban Ak Parti Gençlik Kollarının toplantısına katıldı

Toplantıda konuşan Çoban, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Gençlik Kolları haftalık olağan toplantısı İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban toplantıda yaptığı konuşmada, “2009- 2014 ve 2014- 2018 yıllarında yaptıklarımız ortada bizden önce Afyonkarahisar’da alt yapı çok eksikti. Belediyecilik anlamında önce alt yapı çalışmalarına hız verdik, sorunları bir bir çözdük, çözmeye devam ediyoruz, Sporda bizden önce şehrimizi profesyonel liglerde temsil eden kulüpler yoktu. Şuan ise futbol takımımız 1. Lig’de, Basketbol takımımız Süper Lig’de ve Voleybol takımımız Efeler liginde bu başarıyı spora verdiğimiz destekler sayesinde kazandık. Afyonkarahisar’ımızı sporun başkenti yapaya çalışıyoruz. Muhteşem spor kompleksimizde buna örnek. 1-2 Eylül tarihlerinde ilimizde yapılan dünya Motokros Şampiyonasıda buna bir örnek. Bu örnekler vermekle bitmez. Şehrimizin çehresini parklarla değiştirdik” dedi.

“Yerelde yapılan çalışmaları en iyi şekilde halka anlatacağız”

İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da “Toplantımıza katılarak bizleri bilgilendiren belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Afyonkarahisar Belediyesinin ve Başkanımızın çalışmaları ortada. Biz gençlere düşen yerel de yapılan çalışmaları en iyi şekilde halka anlatmak olacaktır. Biz de anlatacağız” diye konuştu.