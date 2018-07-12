Başkan Çoban, Bakan Eroğlu’nun görevinin sone ermesini değerlendirdi:

Dr. Veysel Eroğlu ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet tarihi boyunca Afyonkarahisar’ın en büyük şansının Veysel Eroğlu olduğunu belirten Başkan Burhanettin Çoban, gerek Afyonkarahisar’a, gerek ülkemize, gerekse dünyaya yaptığı hizmetlerle adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade etti. Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu’dan önce de Afyonkarahisar’a nice Bakanların hizmet etiğini hatırlatan Başkan Çoban; “Ancak dost düşman herkes bilir ki; Prof Dr. Veysel Eroğlu Bey’in 11 yıl süren Bakanlığı boyunca Afyonkarahisar’a, Türkiye’ye hatta dünyaya yaptığı hizmetler geçmişle kıyaslanamayacak derecede büyüktür. Bizler Afyonkarahisar’ın 18 ilçesinin en ufak bir mahallesinde, köyünde dahi Veysel Bey’in çok büyük emeklerinin ve hizmetlerin olduğunu görüyoruz. İşimiz gereği ya da başka amaçlarla çeşitli illere gidiyoruz, Gittiğimiz ilin valisi ile belediye başkanı ile karşılaşıyoruz. Söz sırası Veysel beye gelince herkes O’nu şükranla anıyor, hizmetlerini hep ön planda tutuyor ve ‘bizim derdimizi en iyi anlayan, çözüm üreten ve en çok sevdiğimiz bakan’ diye nitelendiriyorlar. Ya da herhangi bir ilin valisi ile belediye başkanı veya kamu kurum yetkilileriyle bir yerde karşılaşsak Afyonlu olduğumuzu söyleyince hemen konuyu Veysel beye getirip şehirlerine yapılan yatırımları anlatıp kendisine olan minnet duygularını ifade ediyorlar. Bu da bizim göğsümüzü kabartıyor” dedi.

“Çalışmaktan bıkmayan, usanmayan böyle bir bakan görmedim”

Daha önce bu şekilde hizmet eden bir siyasetçi görmediğini aktaran Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; “Hem il başkanı olarak hem de 9 yıldan bu tarafa Belediye Başkanı olarak hizmetlerini yakinen gören, bilen ve bundan belediye olarak yararlanmış bir insanım. Ben bu kadar hizmete âşık, çalışmaktan bıkmayan, usanmayan, çözüm üreten, proje üreten bir bakan görmedim. Bu övgüleri Veysel beye bir Afyonlu olarak söylemiyorum. Tamamen tarafsız objektif ve geçmişten bu güne kadar görev yapan diğer bakanlarımızla Veysel beyi kıyaslayarak söylüyorum. Şüphesiz her bir Bakanımız hizmet etmek için çalışır ama Veysel bey dee bulanan çalışma aşkı, dinamizmi, proje üretimini başka şahıslarda görmek mümkün değil. Bunu yaparken çok az uyuduğuna, çok az yemek yediğine ve ailesine çok az zaman ayırabildiğine yakinen şahidim. 365 günün tamamında, 24 saatin neredeyse 18-20 saatinde Veysel beyi siz çalışırken, rapor üretirken, rapor okurken ya da bir proje üretirken görebilirsiniz. Ancak belki 5- 6 saatlik bir istirahatı vardır veya yoktur” dedi.

“Canla başla koşturmaya devam edecektir”

Kendisinin Bakanlık görevinden ayrılmasının tüm kesimleri üzmesine karşın tecrübesi, bilgi ve birikiminden yeniden yararlanılacağına inandığını belirten Başkan Çoban; “ Veysel beyin Bakanlık görevinden ayrılması hem ilimiz için hem ülkemiz için hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde suya hasret insanlar için kayıp gibi görülebilir. Tabi her makam bir gün sona erecek, her görev bir gün bitecektir. Ama ben inanıyorum ki; Veysel beyin Bakanlık görevi sona erse bile kendisine yine dinlenmek yok, oturmak yok. Mutlaka O’na bir görev verilir diye bekliyorum. Kendisi inanıyorum ki yine tüm dünyada ormana, suya ve hizmete hasret ne kadar yer varsa oralara canla başla koşturacaktır” dedi.