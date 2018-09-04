Başkan Çoban Dünya Motokros Şampiyonası değerlendirdi

Çoban ayrıca Motokros yarışlarının dünyada popüler 10 yarıştan birisi sayıldığını ifade etti.

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 18’inci etap yarışları tamamlandı. Şampiyonayı değerlendiren Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, tarih, termal, sağlık turizm alanlarında tanınan Afyonkarahisar’ın spor turizmi ile de tanınacağına dikkat çekti. 2014 yılından beri spor turizmine ayrı bir önem verdiğini belirten Başkan Çoban, “Afyonkarahisar’ı biz tarih turizminde, termal turizminde, sağlık turizminde önemli bir il olarak zaten tanıtıyorduk. Devletimizin de çok ciddi yatırımları ile yapıyorduk. Biz de buna 2014 yılından beri spor turizmini ilave etmek için çok ciddi çaba içerisindeydik. Bugün 2018 yılında geldiğimiz noktada artık Afyonkarahisar, spor turizminde de Türkiye’de ve dünyada önemli bir il haline gelmeye başladı. Biz Türkiye’nin aynı alandaki en büyük spor kompleksini 2015 yılında hizmete açmıştık. Bu spor kompleksimize 2016 yılında Türkiye’nin en güzel motokros parkurunu da ilavede etmiştik” dedi.

Çoban, 36 ülkeden 80 sporcunun şampiyonada yarıştığını belirterek "2 yıl Türkiye şampiyonasını yaptıktan sonra dedik ki; artık biz dünya şampiyonası yapacak güçteyiz. Dünya Motosiklet Federasyonu (FİM) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) irtibata geçerek biz hazır olduğumuzu ifade ettik. FİM’den yetkililer, uzman ve teknik heyet ilimize gelerek inceleme yaptı. Hastane ve otellerimizde incelemelerde bulundu. Ama en önemlisi pistimize baktı. Hepsine tam puan verdiler. 2018 Dünya Motokros Şampiyonasının yapılmasına karar verdiler. Biliyorsunuz 20 ülkede yapılıyor. 18. ayağını 1-2 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirdik. Bu motokros şampiyonamıza dünya çapında tanınan ve bilinen 80’e yakın sporcu katıldı. Bu yarışma 180 ülkeden canlı yayınla ve banttan olmak kaydı ile 2 ile 4 saat arasında yayın yapılarak her yere ulaştık. Ülkemizi de şampiyona ile tanıttık. Dolayısıyla biz bu yarışta aslında 180 ülkeye binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca insana ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

Dünya Motokros Şampiyonasının Afyonkarahisar’da düzenlenmesinin diğer illere de örnek olduğunu vurgulayan Çoban, yarış parkurunun dünyanın en iyi parkuru arasında yer aldığını belirtti. Çoban, "FİM yetkilileri motokros pistimizin dünyanın en iyi motokros pisti olduğunu onaylayıp bize belgesini takdim ettiler ve levhasını da 2 Eylül tarihinde pistimize taktık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünyada bine yakın motosiklet parkuru var ve lisanslı. Bizim parkurumuz dünyanın şu andaki en iyi parkurudur. FİM Avrupa Başkanı Wolfgang Srb ile son bir değerlendirme yaparken kendisi gelecek yıl da dünya şampiyonasına talip olduklarını söyledi. Daha güzelini yapacağız dediğimizde; ’Yapamazsınız’ dedi. Biz de ’Neden?’ dediğimizde ’Zaten en iyi sizsiniz’ dedi. Dolayısıyla ’yapmanıza gerek yok anlamında söylüyorum’ dedi. Hiç bir sıkıntı yaşatmadan bu şampiyonayı gururla bitirdik. Artık Türkiye’de Anadolu’da bir il belediyesi bile TMF ile iş birliği halinde dünya şampiyonası yapabilir ve bunun en güzel şekilde başarabilir noktasını hem dünyaya hem de Türkiye’ye göstermiş oldu. Bizim bu davranışımız inşallah tüm Türkiye’ye örnek olur. Diğer federasyonlara örnek olur" diye konuştu.

“Dünya şampiyonalarını ilimizde yapabilecek güçteyiz”

Şampiyona ile ilgili olarak her hangi bir destek alamadıklarını anlatan Çoban açıklamasına şu sözleri ile devam etti:

"Ben buradan ülkemizi yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve tüm yetkililere sesleniyorum; İnanın bu tür yatırımlar, hizmetler ve şampiyonalar hem şehirlerimize ve hem ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Bize destek verilirse ki, şu ana kadar hiç bir destek verilmedi. Bize destek verilirse her branşta dünya şampiyonalarını ilimizde yapabilecek ve bunu başarabilecek güçteyiz. Ama bir il belediyesinin imkanları bir şampiyonluğa yetiyor. Eğer 2019 yılında ve diğer yıllarda bunu yapacaksak hükümetimizin buna destek vermesi gerekiyor. İnşallah ciddi destekler verilirse hem ilimize hem ülkemizi dünyaya en güzel şekilde tanıtabiliriz. Bu vesile ile TMF’ye ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Anlımızın akı ve başarı ile şampiyonadan mutlulukla çıkmış olduk."

“Dünyanın en iyi 10 yarışından birisi”

"Motokros yarışları dünyada popüler 10 yarıştan birisi sayılıyor" diyen Başkan Burhanettin Çoban, dünyada motor sporlarının geniş bir seyirci kitlesine sahip olduğunu dile getirdi. Çoban, "Tüm dünyada çok geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ancak ülkemizde bu işler biraz daha yavaş geliştiği için henüz tam anlamı ile izleyici kitlesine sahip olduğunu söyleyemeyiz. Biz Avrupa da 300 Euro olan giriş biletlerini biz 100 TL’ye yaptık. 3 tane konser ve 40’a yakın etkinlik ilave ettik. Bu halde bile ücretli olması nedeniyle çok ciddi sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. İnsanımız bu tür şeylere para vererek gelmek istemiyor. Ama FİM’de ücretsiz seyirci alınmasına şiddetle karşı çıkıyor. Fakat bu bir ilktir. Bana göre yeterli izleyiciye ulaşmıştır. Fakat önümüzdeki yıllarda bu sporun yaygınlaşmaya başlamasıyla ilgi de aratacaktır. Bu pist alanında sadece dünya şampiyonası yapıp bırakmayacağız. TMF burada akademi kuracak ve burada sporcular yetişecek. Diğer Türkiye ve balkan şampiyonaları burada yapılabilecek. Bu spor sayesinde sevenleri de artacak. Burada mühim olan dünyadaki spor kanallarında yayınlatmaktı, bu başarıldı" dedi.