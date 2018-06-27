Başkan Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız’ı ziyaret etti

Kısa bir süre önce Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Gürsel Yıldız’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Burhanettin Çoban’a ziyareti sırasında Belediye Meclis üyeleri; Şükrü Genelioğlu, Mehmet Yaşar Öndünç ve Osman Çakıcı eşlik etti.

Başkan Burhanettin Çoban, polis, vatandaş ve kurumlararası işbirliğinin görüşüldüğü ziyaretin ardından, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız’a belediye şirketi Yüntaş A.Ş.’nin NO 03 markasıyla ürettiği ilk çikolatayı hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız da Başkan Çoban ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.