Başkan Çoban, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu belirten Başkan Çoban, mesajında birlik ve beraberliklerin pekiştiği bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Çoban, Ramazan Bayramı’nın hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna günlerden olduğunu bildirdi.Mesajında, Ramazan ayının insanları birbirlerine daha çok yakınlaştırdığını, dargınlıkların, kırgınlıkların giderilerek kardeşlik ve barış duygularını artırdığını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, “Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar neşe ve sevinç günü demektir. İbadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları gün olan bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna günlerdir. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bu duygularla, mübarek Ramazan Bayramı’nın hepimize, aziz milletimizin her bir ferdine kutlu olmasını temenni ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şahadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.