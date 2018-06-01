Başkan Çoban temizlik personeli ile iftar yaptı

Gerçekleşen iftar programına Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık, Temizlik İşleri Müdürü Serhat Düzağaç ve çok sayıda personel katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Çoban, temizlik işçilerinin şehrimizin temizliği için kendilerini adeta seferber ettiklerini söyledi. Dokuz yıldan bu tarafa birçok kez temizlik işçisiyle beraber olduklarının altını çizen Başkan Burhanettin Çoban, bu süre zarfında çalışanların en güzel şekilde görevlerini yaptıklarını söyledi. Sadece şehrimizin temizliği için çalışmayan temizlik çalışanlarının karda, kışta yada Belediye’nin diğer birimlerinin ihtiyaç duydukları anda seferber olduğunu ifade eden Başkan Çoban; Ramazan ayı öncesi camilerde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür etti.

Temizlik İşlerinde yeni bir döneme başladıklarını hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban; “Artık hangi şirket temizlik ihalemizi alacak diyerek bizde düşünmeyeceğiz, sizlerde düşünmeyeceksiniz. Sizler hissetmediniz ancak ben her temizlik ihalesinde problemlerle karşı karşıya kaldım. Firmalar birbirlerini şikâyet eder, araçları şöyle miydi, elemanları böylemiydi? Bir sürü sıkıntı yaşanırdı. Bir taraftan sizlerden gerek maaşlarınız, gerekse sizlere yazılan cezalar konusunda. Artık bu konuları bir kenara bıraktık. Bunları artık düşünmeyeceğiz artık. Çünkü karşınızda artık Belediyemizin şirketi var. Bu vesileyle Allah sizlere, sizlerin ailelerine, sağlık huzur mutluluk versin” diye konuştu.