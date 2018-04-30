Başkan Çoban’dan Belediye-İş Sendikası’na ziyaret

Yapılan Genel Kurulun ardından yeniden sendika başkanlığına seçilen Yücel Şahin’e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Çoban, yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık ile birlikte gerçekleşen ziyarette Başkan Çoban tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti. Afyonkarahisar Belediyesi’nin işçi haklarına karşı gösterdiği hassasiyet ve işyeri barışı konusunda örnek belediyeler arasında olduğunu söyleyen Çoban, işçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs’ın tüm Türkiye’de barış ve huzur içerisinde kutlanmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin ise Başkan Burhanettin Çoban ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi’nde ciddi bir huzur ortamının oluştuğuna dikkat çekti ve Belediye’nin çalışma ortamı olarak en verimli dönemini yaşadığını söyledi.