Başkan Çoban'ın ev ziyaretlerini sürüyor

Belediye Yardım Biriminin belirlediği ihtiyaç sahibi iki aileyi evlerinde ziyaret eden Başkan Çoban ve eşi Emine Çoban, bir kez daha gönülleri fethetti. İlk ziyaretini Orhangazi Mahallesine gerçekleştiren Çoban Ailesi; dört çocuğu ile hayata tutunmaya çalışan ailenin evine konuk oldu. Dört yaşındaki lösemi hastası minik kızla yakından ilgilenen Başkan Çoban ailesine acil şifalar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın bir sonraki ziyareti Hakime. Y.nin evine oldu. Yedi ay önce akciğer kanserinden eşini kaybeden ve iki çocuğu ile hayata tutunmaya çalışan vefakâr anneye umut ışığı olan Başkan Çoban, çocuklara da tavsiyelerde bulundu. Gençlere eğitim hayatlarında başarı dileklerini ileten Başkan Çoban, devletimizin okumak isteyen herkese bütün imkanları seferber ettiğine dikkat çekti ve hükümetimizin “Ben okuyacağım” diyen herkesin yanında oluğunu ifade etti. Başkan Burhanettin Çoban, geçim zorluğu çeken ailelere, mutfak aletleri, tekstil ürünleri ve aynî yardımların yanı sıra bir miktar maddi yardımda bulundu. Ziyaretlerde Başkan Çoban ve eşi Emine Çoban, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen derslerinde oldukça başarılı olan çocukları tebrik edip; her birine, tablet, top, oyuncak bebek, oyuncak araba gibi çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi Emine Çoban'a ziyaretleri sırasında, Yardım Birimi Sorumlusu Ahmet Çınar ve Yardım Birimi personeli eşlik etti.