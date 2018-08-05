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05 Ağustos 2018 16:17

Başkan Çöl basın mensupları ile buluştu

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar’da görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Çöl basın mensupları ile buluştu

05 Ağustos 2018 16:17


Sabah saatlerinde Sandıklı’ya gelen Afyonkarahisar’da görev yapan basın mensupları Belediye başkanı Mustafa Çöl ile Konak Parkta kahvaltıda buluştu. Programda Sandıklı’da yeni hizmete giren Bedesten Çarşısı hakkında bilgiler veren Başkan Çöl, ardından yapımı devam eden tarihi hamam restorasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha sonra Akdağ Tabiat Parkına geçen grup, burada da alan hakkında bilgiler aldı. Basın mensupları ile ilçede bir araya geldikleri için mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çöl, tanıtımın önemine değindi.


Programa Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey, 2. Başkan İsmail Akar ile Afyonkarahisar’da bulunan gazete sahipleri, muhabirler, editörler ve ajans temsilcileri katıldı.




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