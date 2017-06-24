Başkan Çöl’den bayram mesajı

Başkan Mustafa Çöl yayınladığı mesajında Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik getirmesini dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bir ibadet ayı olmasının yanında iftarı, sahuru ve teravihi ile bir yaşam kültürü olan; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayını geride bıraktık. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir. Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı günlerinin; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, saygılar sunarım."