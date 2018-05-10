Başkan Çöl’den Sandıklı Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Dr. Hazım Bozca’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mahmut Aykın, İdari İşler Müdürü Selçuk Karayel, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Yılmaz Kumdakçı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ümran Alaybeyoğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Betül Koçpınar da hazır bulundu. Başkan Mustafa Çöl burada yapmış olduğu açıklamada; “Yaptıkları güzel çalışmalar ile hastanemizde kalite ve hizmet standardını artıran çok değerli başhekimimiz, başhekim yardımcımız, hastane müdürümüz, müdür yardımcımız, başhemşiremiz, başhemşire yardımcımız ve kıymetli personeline ayrıca sendika temsilcilerine teşekkür ziyaretinde bulunduk. Hastanemize kadın doğum başta olmak üzere 3 adet branş doktorumuz geliyor. Sandıklı her zaman her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Rabbim dert verip derman aratmasın. Devletimize milletimize zeval vermesin inşallah" dedi.

Teşekkür ziyareti birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.