Başkan Kayacan’dan Zafer Bayramı kutlama mesajı

Başkan Kayacan mesajında, "Dünya tarihine altın harflerle yazılan bağımsızlık mücadelemizin kilometre taşlarından olan bu muhteşem zafer; Anadolu’da emperyalizmin en ağır darbeyi aldığı bir olaydır. 6 ayda geçilemez denilen cepheyi 36 saatte allak bullak eden ordumuzun inanç ve cesaretle nakış nakış işlediği, geriye dönmeyi asla düşünmediği ve millet olarak bağımsızlık uğruna ölüme gözünü kırpmadan gittiği bir savaş olmuştur. Gücünü, inancından alan bu millet; dün olduğu gibi, bugün de asla özgürlüğünden taviz vermeyecek, üzerinde ne kadar oyun oynanırsa oynansın; mazlumların ve mağdurların lider ülkesi olarak coğrafyada yerini alacaktır. 30 Ağustos da tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği zafere imza atan ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.