Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 13:03

Başkan Kocabaş’tan girişimcilik kursuna ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkan Vekili ve Kahveciler Odası Başkanı Atilla Kocabaş, girişimcilik kursunu zuyaret ederek katılımcılara başarılar diledi.

Başkan Kocabaş’tan girişimcilik kursuna ziyaret

03 Ağustos 2018 13:03


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü ile Kahveciler Odası işbirliğinde düzenlenen girişimcilik kursunu ziyaret eden Kocabaş, hepinizin, birer işyeri açarak hem ailenize hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi. Kocabaş, “Her zaman dediğimiz gibi, bu süreçte kafanıza takılan ve aşamadığınız her konuda yanınızdayız. İşyeri açarak hem istihdamı arttıracak, hem işsizliğe engel olacak, hem de ülkemize katkı vereceksiniz” dedi.


4 gün sürecek girişimcilik kursunu tamamlayan adaylar, sertifikalarını önümüzdeki günlerde alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç