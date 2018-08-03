Başkan Kocabaş’tan girişimcilik kursuna ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü ile Kahveciler Odası işbirliğinde düzenlenen girişimcilik kursunu ziyaret eden Kocabaş, hepinizin, birer işyeri açarak hem ailenize hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi. Kocabaş, “Her zaman dediğimiz gibi, bu süreçte kafanıza takılan ve aşamadığınız her konuda yanınızdayız. İşyeri açarak hem istihdamı arttıracak, hem işsizliğe engel olacak, hem de ülkemize katkı vereceksiniz” dedi.

4 gün sürecek girişimcilik kursunu tamamlayan adaylar, sertifikalarını önümüzdeki günlerde alacak.