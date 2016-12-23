Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:35

Başkan Konak’dan, Ziraat Odası’na ziyaret

Başkan Konak’dan, Ziraat Odası’na ziyaret

23 Aralık 2016 13:35

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, İhsaniye’deki girişimcilik kursu sertifika töreninden sonra Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük’ü ziyaret etti.
Başkan Vekili Atilla Kocabaş’ın da bulunduğu ziyarette konuşan ESOB Başkanı Konak, İhsaniye’deki meslek odalarını zaman zaman ziyaret ettiklerini, Başkan Küçük’üde bu kapsamda ziyaret ettiklerini ifade etti.
İhsaniye Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük ise ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“ESOB Başkanımız Sayın Konak’ın İhsaniye ilçemizi diğer ilçelerden ayırmaz. İlçemiz için çok güzel çalışmalarına şahit oluyoruz. Son olarak girişimcilik kursunun açılmasında da çok büyük destekleri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.”
İhsaniye Ziraat Odası’na gerçekleştirilen ziyarete İhsaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Mehmet Yılmaz ve Ziraat Bankası Şube Müdürü Zühal Ümran Leblebiciler katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç