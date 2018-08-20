Başkan Özdemir: ’’Bayram kardeşlik ve yardımlaşmadır’’

Başkan Özdemir Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

’’Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nın, başta Şuhut’a, ülkemize, tüm İslam alemine ve dünya insanlığı adına hayırlara vesile olmasını canı gönülden dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle; Hemşehrilerimizin ve aile bireylerinin bayramlarını yürekten kutlar, esenlik dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım."