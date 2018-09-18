Başkan Saffet Acar'ın 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Saffet Acar yayımladığı mesajında; “Tarih boyunca yazılan kahramanlık destanlarımızın temelinde milletimizce kutsal sayılan şehitlik ve gazilik unvanlarına duyulan ilahi aşk yatmaktadır. Vatan sevgisinin beslediği bu yaklaşımla nice zaferler kazanılmış ve tarih boyu milletimiz, bağımsızlık ve özgürlüğünü bütün dünyaya örnek bir şekilde ödün vermeden korumuştur. Kurtuluş Savaşımız sonucu elde ettiğimiz eşsiz zaferde de şehitlerimizin kanları kadar, gazilerimizin fedakârlık ve azimleri de büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, işte o eşsiz zaferin sağlam temelleri üzerinde yükselmiştir. Gaziler Günü vesilesiyle tüm şehitlerimiz ile vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyor; şehitlerimizle birlikte tüm gazilerimize şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum" dedi.